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ضبط مواقع تفحيم في صبيا والبيئة تحذر
متابعات الخليج 365 - صبيا
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضبط مواقع تفحيم في محافظة صبيا، وإتلافها مع مصادرة 200 كيس فحم.
وشاركت في الحملات التفتيشية لجان فرع الوزارة في منطقة جازان ومكتب صبيا والبلدية والشرطة وحراسات الغابات.
وشددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات وتجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها عبر الرقم المجاني 8002492220.
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