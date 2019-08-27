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2019-08-27 ضبط مواقع تفحيم في صبيا والبيئة تحذر متابعات الخليج 365 - صبيا أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضبط مواقع تفحيم في محافظة صبيا، وإتلافها مع مصادرة 200 كيس فحم. Advertisements وشاركت في الحملات التفتيشية لجان فرع الوزارة في منطقة جازان ومكتب صبيا والبلدية والشرطة وحراسات الغابات. وشددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات وتجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها عبر الرقم المجاني 8002492220.









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