الهلال الأحمر: 33 إصابة بملعب “الجوهرة” في دوري أبطال آسيا

جدة - عمرو شويل هاني الثبيتي - جدة

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي 33 حالة، خلال المشاركة في تغطية مباراة دوري أبطال آسيا 2019 بين فريقَي الاتحاد والهلال، والتي أقيمت مساء اليوم في ملعب الجوهرة بجدة.

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جاء ذلك في تغطية سناب إمارة مكة المكرمة لجهود هيئة الهلال الأحمر السعودي بجانب جهود القطاعات المشاركة في تنظيم المباراة، وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أحمد أبوزيد لـ”الخليج 365”، أن الفِرَق تولت إسعاف 33 حالة، وتم نقل ثلاث حالات منها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وكانت الهيئة بمحافظة جدة بإشراف مدير إدارة الإسعاف سلطان بن سعد المالكي قد استعدّت بخطة تشغيلية لتغطية أحداث مباراة دوري أبطال آسيا بين ناديي الاتحاد والهلال، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وتضمنت الخطة تجهيز 16 فرقة إسعافية، منها 9 فرق تم توزيعها في نقاط إسعافية في أرجاء الملعب من الداخل والخارج والطرق المؤدّية للمدينة الرياضية؛ للحفاظ على سلامة الجمهور والمشاركين، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حال حدوث إصابات خلال مجريات المباراة، حسب الخطة المعدّة للمنشآت الرياضية.