الان تتابع شاهد.. سقوط شخص في سيل وادي ضمد وتواصل أعمال البحث عنه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 50 دقيقة - 11:43 م, 27 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 باشرت أجهزة الدفاع المدني في فيفا بلاغا عن سقوط شخص في سيل وادي ضمد وما زالت أعمال البحث جارية عنه.

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