شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. اتحاد الهجن يحطّم أرقام غينيس بأكبر مجسّم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف) للمرة الثانية على التوالى، سجلت للمرة الثانية على التوالى، سجلت السعودية اسمها بحروف من ذهب في كتاب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حين ازاح محافظ الطائف سعد الميموني ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الامير فهد بن جلوي مساء أمس (الثلاثاء) الستار عن أكبر مجسّم هجن في العالم بعد أن حققها العام الماضي بتسجيل 11 الف مطية. وكشف الامير فهد بن جلوي النقاب عن التحفة الفنية العالمية في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية. ويبلغ ارتفاع المجسم نحو 10 أمتار وعرضه يقارب 5 أمتار، ويحوي أكثر من 51 ألف مصباح مضيء ضمن المجسم، ما يجعله أكثر إبهاراً في المساء بالإضافة إلى منحوتات ثلاثية أعدت بشكل فني يزيد من قيمتها الفنية.



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