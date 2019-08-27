السعودية | الأمير خالد بن سلمان يبحث مع مسؤولين أميركيين أمن المنطقة 

شكرا لقرائتكم الأمير خالد بن سلمان يبحث مع مسؤولين أميركيين أمن المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع مسؤولين أميركيين القضايا المشتركة بين البلدين أثناء زيارته لواشنطن.

وكان الأمير خالد بن سلمان وصل إلى الولايات المتحدة في وقت سابق، وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن نائب وزير الدفاع سيناقش مع المسؤولين الأميركيين ملفات مختلفة من شأنها دعم أمن واستقرار المنطقة.

يُذكر أن الأمير خالد بن سلمان سبق أن كان سفيرا لبلاده في واشنطن، قبل أن يعين نائبا لوزير الدفاع.