شكرا لقرائتكم الأمير خالد بن سلمان يبحث مع مسؤولين أميركيين أمن المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع مسؤولين أميركيين القضايا المشتركة بين البلدين أثناء زيارته لواشنطن.
وكان الأمير خالد بن سلمان وصل إلى الولايات المتحدة في وقت سابق، وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن نائب وزير الدفاع سيناقش مع المسؤولين الأميركيين ملفات مختلفة من شأنها دعم أمن واستقرار المنطقة.
يُذكر أن الأمير خالد بن سلمان سبق أن كان سفيرا لبلاده في واشنطن، قبل أن يعين نائبا لوزير الدفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الأمير خالد بن سلمان يبحث مع مسؤولين أميركيين أمن المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.