، أمير المنطقة الشرقية يفتتح بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال "سوبر جلوب 2019" ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال «سوبر جلوب 2019» التي يشارك فيها عشرة فرق منها أبطال قارات العالم في كرة اليد وذلك بالصالة الرياضية الخضراء بالراكة.

وكان في استقبال أمير المنطقة الشرقية لدى وصوله ملعب البطولة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة ورئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد محمد المنيع والمسؤولون المنظمون للبطولة.

وبدئ الحفل بعزف السلام الملكي للبطولة، ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رحب فيها بالضيوف والمشاركين في البطولة التي تحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ إيمانًا منهما بما تحمله الرياضة من رسالة سامية وأهداف نبيلة وقيم عظيمة نتطلع لتحقيقها بقوة المنافسة وشغف التحدي وعلو الطموح.

وتمنى سموه للجميع منافسة رياضية متميزة وإقامة سعيدة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

عقب ذلك ألقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى كلمة أعرب فيها عن شكره لاستضافة المملكة بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال «سوبر جلوب 2019» والفرق والوفود من حكام وإداريين وإعلاميين في البطولة، معربًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - على دعمهما للرياضة بشكل عام وكرة اليد بشكل خاص, كما قدم شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه ولسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وأعضاء اللجنة المنظمة كافة.

إثر ذلك أعلن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية انطلاقة البطولة، متمنياً للجميع طيب الإقامة والمنافسة في البطولة.

وفي ختام الحفل قُدّم عرض فني ودخل ممثلو الفرق المشاركة إيذانًا ببدء البطولة.

وعقب الحفل أُقيمت مباراة بين نادي مضر السعودي وفريق نيويورك سيتي الأمريكي اكتسح فيها نادي مضر الفريق الأمريكي بـ 33 مقابل 13.

كما أُقيمت في وقت سابق مباراة بين فريق كيل الألماني وفريق جامعة سيدني الأسترالي انتهت بفوز الفريق كيل 41 مقابل 27 لفريق سيدني الأسترالي.

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