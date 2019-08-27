، الحضور الجماهيري يتخطى حاجز الـ54 ألفاً و"كنو" يخطف الأفضلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - في قمة الاتحاد والهلال "الآسيوية"

تخطى الحضور الجماهيري لقمة (الكلاسيكو) السعودي، الذي جمع فريقي الاتحاد والهلال مساء اليوم في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا حاجز الـ54 ألف متفرج، حضروا لمشاهدة المباراة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة) والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليتأجل حسم التأهل لنصف النهائي في موقعة الرياض في 17 من سبتمر المقبل.

وفي جانب آخر تم اختيار لاعب الهلال محمد كنو كأفضل لاعب في المباراة.