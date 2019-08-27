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انتهى كلاسيكو الاتحاد والهلال في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالتعادل السلبي بين الفريقين.
بتلك النتيجة يتأجل الحسم للفريق المتأهل للدور قبل النهائي لمباراة الإياب في السابع عشر من سبتمبر المقبل في الرياض.
بدأت المباراة بجس نبض للفريقين إذ كان اللعب في منتصف المباراة بلا أي هجمة تعد خطرة حيث كانت الأولى التي تعتبر هجمة تستحق الحديث عنها في الدقيقة 14 للاعب أندريه كاريلو الذي انطلق في الجبهة اليسرى ومررها لقوميز لكنه سددها فوق العارضة.
الهجمة الثانية كانت للهلال أيضاً في الدقيقة 17 للاعب سالم الدوسري من تمريرة الإيطالي جيوفينكو وتصدى لها الحارس فواز القرني.
في الدقيقة 19 كانت الهجمة الخطرة الأولى للاتحاد عن طريق رومارينهو وخمينيز قبل أن ينجح الدفاع الهلالي في تشتيت الكرة.
استمرت الهجمات الخطرة للاتحاد عن طريق زياد الصحفي ورومارينهو في الدقيقتين 27 و30 لكن دفاع الهلال كان لهما بالمرصاد.
سيطر الهلال تماماً على الربع ساعة الأخيرة من المباراة، حيث كان للفريق أربع ركلات من الكورنر وتصويبة للاعب سالم الدوسري أنقذها الحارس فواز القرني ببراعة.
بدأ شوط المباراة الثاني بإثارة كبيرة حيث أهدر الهلاليون نحو ثلاث فرص، فيما أخطأ دفاع الهلال في كرة كادت أن تكون الهدف الأول للاتحاديين.
أهدر اللاعب لويس خيمينيز هدفاً محققاً للاتحاديين بعدما فشل في استغلال هجمة لفريقه في الربع ساعة الأولى من المباراة.
الدقيقة 66 يواصل البرازيلي رومارينهو إهدار الفرص السهلة بعدما فشل في التعامل مع كرة عرضية برأسه لتخرج خارج المرمى.
الربع ساعة الأخير من المباراة كان اللعب مثيراً للغاية، حيث شهدت الدقائق الأخيرة فرصتين ولا أروع للهلال عن طريق مهاجمه غوميز كانت الأخيرة محل جدل كبير بعدما اصطدمت الكرة بيد مدافع الهلال، وذلك بعدما ظهر الإجهاد كثيراً على لاعبي الاتحاد قبل أن يطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 10:50 PM
الحسم يتأجل لموقعة الإياب في "الرياض"التعادل السلبي يحسم كلاسيكو الاتحاد والهلال آسيوياً
انتهى كلاسيكو الاتحاد والهلال في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالتعادل السلبي بين الفريقين.
بتلك النتيجة يتأجل الحسم للفريق المتأهل للدور قبل النهائي لمباراة الإياب في السابع عشر من سبتمبر المقبل في الرياض.
بدأت المباراة بجس نبض للفريقين إذ كان اللعب في منتصف المباراة بلا أي هجمة تعد خطرة حيث كانت الأولى التي تعتبر هجمة تستحق الحديث عنها في الدقيقة 14 للاعب أندريه كاريلو الذي انطلق في الجبهة اليسرى ومررها لقوميز لكنه سددها فوق العارضة.
الهجمة الثانية كانت للهلال أيضاً في الدقيقة 17 للاعب سالم الدوسري من تمريرة الإيطالي جيوفينكو وتصدى لها الحارس فواز القرني.
في الدقيقة 19 كانت الهجمة الخطرة الأولى للاتحاد عن طريق رومارينهو وخمينيز قبل أن ينجح الدفاع الهلالي في تشتيت الكرة.
استمرت الهجمات الخطرة للاتحاد عن طريق زياد الصحفي ورومارينهو في الدقيقتين 27 و30 لكن دفاع الهلال كان لهما بالمرصاد.
سيطر الهلال تماماً على الربع ساعة الأخيرة من المباراة، حيث كان للفريق أربع ركلات من الكورنر وتصويبة للاعب سالم الدوسري أنقذها الحارس فواز القرني ببراعة.
بدأ شوط المباراة الثاني بإثارة كبيرة حيث أهدر الهلاليون نحو ثلاث فرص، فيما أخطأ دفاع الهلال في كرة كادت أن تكون الهدف الأول للاتحاديين.
أهدر اللاعب لويس خيمينيز هدفاً محققاً للاتحاديين بعدما فشل في استغلال هجمة لفريقه في الربع ساعة الأولى من المباراة.
الدقيقة 66 يواصل البرازيلي رومارينهو إهدار الفرص السهلة بعدما فشل في التعامل مع كرة عرضية برأسه لتخرج خارج المرمى.
الربع ساعة الأخير من المباراة كان اللعب مثيراً للغاية، حيث شهدت الدقائق الأخيرة فرصتين ولا أروع للهلال عن طريق مهاجمه غوميز كانت الأخيرة محل جدل كبير بعدما اصطدمت الكرة بيد مدافع الهلال، وذلك بعدما ظهر الإجهاد كثيراً على لاعبي الاتحاد قبل أن يطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
، التعادل السلبي يحسم كلاسيكو الاتحاد والهلال آسيوياً ،
المصدر : الخليج 365
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