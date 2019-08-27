الورّاقون يُثرون الزوار بمراحل تطور الخط العربي في سوق عكاظ

يتوسط الأسواق التاريخية بسوق عكاظ في نسخته الثالثة عشرة -المقام حاليًا ضمن موسم الطائف- ما يُعرف بـ«سوق الوراقين»، الذي يضم في جنباته تسعة دكاكين تُمثل المهنة التي عُرفت بمهنة الوراقة في الجزيرة العربية منذ قرون، فيما عرفتها نجد في القرن التاسع الهجري بسبب نشاط الحركة العلمية آنذاك.

وحمل الوراقون -الذين يمثلون بعضًا من مناطق المملكة- بمشاركة مملكة المغرب كضيف شرف في السوق، وسوريا، أحبارهم، ليُجسدوا الخط العربي، والمغربي وفنونه بتعريف الزوار بأنواع الخطوط المتمثلة في المبسوط، والمجوهر، والثلث المغربي، والكوفي المغربي، والمسند، متطرقين في تعريفهم إلى تطور الخط العربي عبر التاريخ.

وحظي سوق الوراقين بإقبال الزوار المهتمين بمشاهدة عروض متنوعة من فن المخطوطات النادرة عبر الدكاكين المشاركة، في حين تأتي الفعالية الثقافية تعزيزًا لتوهج هذا الفن الذي يحمل بين طياته أهدافًا وأفكارًا ثقافية نوعية.