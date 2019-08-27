الأرصاد: القيصومة تسجّل أعلى معدلات الحرارة بالمملكة

أعلنت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، أن أعلى معدلات الحرارة وصل إلى 49 درجة مئوية وفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن مرصد القيصومة سجل 49 درجة مئوية، بينما سجل مرصد الأحساء 47 درجة مئوية، وسجلت كل من مراصد، الدمام والقصيم ورفحاء 46 درجة مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبَّهت، اليوم الثلاثاء، إلى تعرُّض خمس مناطق لسحب رعدية وهطول أمطار متفاوتة مع تدني مدى الرؤية وقالت، إنّ مناطق تبوك (البدع، تبوك، تيماء)، ونجران (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة)، وعسير (بيشة، تثليث) تشهد رياحًا سطحية نشطة وسحبًا رعدية وتدنيًّا في مدى الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم.

وتهطل أمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط حركة الرياح وتثير الأتربة مع تدنّي مدى الرؤية وتساقط السيول، وذلك على مناطق جازان (أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، صامطة، فيفا، هروب)، وعسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل)، والباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة)، وذلك حتى الثامنة مساءً.