بالصور.. إزالة إحداثات وعقوم بمساحة مليون متر في عسير

الرياض
فريق التحرير
أكدت أمانة منطقة عسير، أن بلدية تندحة الفرعية أزالت إحداثات وعقومًا بمساحة تتجاوز مليون متر مربع.
وأضافت (في بيان) أن بلدية محافظة خميس مشيط واصلت أعمال صيانة الإنارة بالشوارع الرئيسية، وأحياء المحافظة، وأعمال النظافة العامة بالمدينة الصناعية، وتنظيف العبارات، ومناهيل تصريف المياه.
وأشارت أمانة المنطقة، إلى أن لجنة التعديات في بلدية محافظة الحرجة، أزالت إحداثات جهة آل قيسة وآل الشواف، بمركز عبس تقدر مساحتها بحوالي عشرين ألف متر مربع، كما قامت بفتح وتمهيد بعض الطرق لسفلتتها ضمن جدول أعمال سفلتت المخططات داخل مخطط الفيصلية.
وتابعت، أن بلدية محافظة الحرجة، زارت قرية الحرجة الأثرية، وسوق الإثنين الشعبي لدراسة آلية تطويرها ضمن جهود تحسين المشهد الحضري لتطوير القرى الأثرية والأسواق الشعبية كما عملت على تنفيذ مشروع إنشاء ساحات للبلدية في مركز الفيض والغول والنعضاء التابعة للمحافظة.
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