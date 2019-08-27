"عاجل" تعتذر لـ"عبدالله النفيعي" عن نشر مادة خالفت نظام المطبوعات والنشر

إن صحيفة عاجل الإلكترونية وبناءً على القرار الصادر من اللجنة الإبتدائية الثالثة للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر تعتذر لـ (عبدالله حوتان زياد النفيعي) عن الإساءة التي بدرت منها في حق (النفيعي) لقاء الخبر بعنوان (بالمستندات والوثائق.. قيادي بـ"زكاة مكة" يهدر ملايين الريالات مجاملة لشركة كبرى) المنشور بتاريخ 18 / 6 / 1438 هـ.

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