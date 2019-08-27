بنتن يشهد توقيع اتفاقيات لتحسين خدمات الحجيج



شهد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، توقيع اتفاقيات وشراكات إستراتيجة إحداها بين وزارة الحج والعمرة وجامعة جدة، بالإضافة إلى الشراكات بين المؤسسات ومقدمي الخدمات، ضمن فعاليات ملتقى ومعرض العمرة الذي افتتح يوم أمس برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل. وتعدّ هذه الاتفاقيات استكمالا للدور البارز الذي تقوم به الوزارة في بناء شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص والجامعات لبناء منظومة متكاملة تنعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ووقّع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشّاط ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اتفاقية شراكة بين وزارة الحج والعمرة و جامعة جدة تتعلق بتأهيل المتطوعين وتدريبهم لخدمة ضيوف الرحمن. كما شهد الملتقى توقيع اتفاقية بين جامعة جدة وشركة سجل وتوقيع اتفاقية بين جامعة جدة والشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو) واتفاقية بين جامعة جدة ومكتب الزمازمة الموحد. كما رعى وزير الحج والعمرة اتفاقية تعاون وشراكة بين كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز وشركة جبل عمر واتفاقية أخرى مع طيران ناس بهدف إثراء تجربة الحاج والمعتمر. ووُقّعت على هامش ملتقى معرض العمرة اتفاقية لمجموعة الراجحي للعمرة مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) واتفاقية أخرى مع طيران ناس.

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