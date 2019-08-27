وزان: تحسين خدمات المعتمرين ورفع مستوى التنوع

افصحت وزارة الحج والعمرة عن خططها التنفيذية والتشغيلية لموسم عمرة 1441، وذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى ومعرض العمرة. وقال وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان إن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، والمساهمة في استقبال الأعداد المتزايدة منهم بنسبة 18% عن العام الماضي وتحفيز القطاع وشركات العمرة لخدمة ضيوف الرحمن وتحسين جودة الخدمات وتجربة المعتمرين وإثرائها. وأضاف في جلسة حملت عنوان «اللوائح والتنظيمات الجديدة لمقدمي خدمات العمرة» أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى التنوع في دول المعتمرين ومتابعة أثر التشريعات على التحول في تحسين الخدمات.



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