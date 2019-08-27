الفيصل يستعرض أعمال النيابة العامة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن الأعمال التي نفذتها النيابة خلال موسم حج العام الحالي، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها فيما يتعلق بالتوسع في الفروع والتخصصات على مستوى محافظات المنطقة.

وهنأ الوردي أمير منطقة مكة المكرمة بنجاح موسم حج هذا العام، والذي تم بتوفيق الله، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من إمكانات، والمتابعة الدائمة لأمير مكة لكافة الأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.