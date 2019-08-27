4 ملايين متر لمشروع قرض وأرض بالمزاحمية

خصصت بلدية محافظة المزاحمية غرب العاصمة الرياض قطعة أرض تتجاوز مساحتها 4 ملايين متر مربع غرب مشروع القدية على طريق مكة الرياض لوزارة الإسكان، لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين، وذلك بعد زيارة وفد من وزارة الإسكان يترأسه مدير فرع الوزارة بالرياض أمس للبلدية.

أرض لوزارة الإسكان

قال رئيس بلدية المزاحمية مطلق الحثلان لـ«دوت الخليج»، إنه «تم تخصيص وتقديم قطعة أرض كمقترح لوزارة الإسكان تقع على طريق مكة الرياض غرب العاصمة الرياض مخرج مركز المشاعلة بمساحة 4 ملايين متر مربع كمرحلة أولى لتسليمها لوزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية «قرض وأرض» لمواطني المحافظة».

وأضاف أن «الأرض التي تقع على طريق مكة الرياض غرب مشروع القدية ستسلم لوزارة الإسكان برفقة المدير العام لفرع وزارة الإسكان بمنطقة الرياض محمد السويل، ومدير القسم الفني بالبلدية محمد العويس، حيث تم الوقوف على الأرض على الطبيعة وعلى المخطط الخاص بأراضٍ بالبلدية»، مشيرا إلى عقد اجتماع في مقر البلدية أمس بحضور عدد من رؤساء الأقسام المختصة بالموضوع لمناقشة تخصيص هذه الأرض.

Advertisements

ضم الإسكان الخيري

كشف الحثلان أنه وقف مع السويل على مشروع إسكان المحافظة الخيري الواقع جنوب طريق الملك عبدالعزيز، والمعلق منذ 13 عاما، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان استلمته وسيوزع على المستفيدين.

يذكر أن «دوت الخليج» نشرت تقريرا بعنوان «13 عاما وإسكان المزاحمية الخيري معلق» ذكر فيه أن المشروع عبارة عن مجمع سكني يضم 82 وحدة سكنية بتكلفة 35 مليون ريال، وأن الفئة المستفيدة من الجهات ذات العلاقة طالبت بالبدء في التوزيع.