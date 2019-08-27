تطبيق لخدمة الصم في المرافق العدلية

من جهته، أوضح المحامي نواف النباتي أن «الترجمة الفورية ستسهم في إيجاد حلول سريعة لأصحاب القضايا من فئة الصم الذين كانوا يحتاجون من يقوم بترجمة الإشارات في حالة وجود متهم أو ُمدّعٍ من هذه الفئة، أو مدعى عليه، وهذه الخدمة المجانية التي تقدمها وزارة العدل بين السامع والأصم من خلال تطبيق يدعم الاتصال المرئي ليكون وسيلة تواصل سهلة وميسرة بين الأصم ومقدمي الخدمة في المرافق العدلية، وهي خدمة تحافظ على حقوق الصم».
خدمة إشارة
تقدم الترجمة الفورية لفئة الصم في كافة المرافق العدلية
خدمة مجانية
تطبيق يدعم الاتصال المرئي
تميز بجودة عالية وأسلوب احترافي
تحسن تجربة المستفيدين
تزيل عوائق التواصل بين مقدم الخدمة والمستفيد الأصم
توفر مترجمين ومترجمات يقدمون الخدمات حسب الجنس
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