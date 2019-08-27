تطبيق لخدمة الصم في المرافق العدلية

أطلقت وزارة العدل أمس خدمة الترجمة الفورية الخاصة بلغة الإشارة للمستفيدين من الخدمات العدلية من فئة الصم في كافة المحاكم وكتابات العدل، وذلك عبر خدمة جديدة يطلق عليها خدمة «إشارة» الرقمية، وهي عبارة عن تطبيق يدعم الاتصال المرئي، وذلك لرفع رضا المستفيدين من الخدمات العدلية لكافة فئات المجتمع، وتحديدا فئة الصم، وتتميز هذه الخدمة بتوفير مترجمين ومترجمات يقدمون الخدمات حسب جنس المتصل.

من جهته، أوضح المحامي نواف النباتي أن «الترجمة الفورية ستسهم في إيجاد حلول سريعة لأصحاب القضايا من فئة الصم الذين كانوا يحتاجون من يقوم بترجمة الإشارات في حالة وجود متهم أو ُمدّعٍ من هذه الفئة، أو مدعى عليه، وهذه الخدمة المجانية التي تقدمها وزارة العدل بين السامع والأصم من خلال تطبيق يدعم الاتصال المرئي ليكون وسيلة تواصل سهلة وميسرة بين الأصم ومقدمي الخدمة في المرافق العدلية، وهي خدمة تحافظ على حقوق الصم».

خدمة إشارة

تقدم الترجمة الفورية لفئة الصم في كافة المرافق العدلية

خدمة مجانية

تطبيق يدعم الاتصال المرئي

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تميز بجودة عالية وأسلوب احترافي

تحسن تجربة المستفيدين

تزيل عوائق التواصل بين مقدم الخدمة والمستفيد الأصم

توفر مترجمين ومترجمات يقدمون الخدمات حسب الجنس