نائب أمير مكة يناقش خطة التعليم

هنأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مدير عام التعليم بالمنطقة المُعين حديثًا الدكتور أحمد الزائدي، لدى استقباله له أمس، وذلك بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، مستمعًا إلى نبذة عن خطة التعليم بمكة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.

من جهته، أعرب مدير تعليم منطقة مكة المكرمة عن شكره وتقديره للأمير بدر بن سلطان، مؤكدًا حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.