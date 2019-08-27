ميدانيا، ركز مدرب الفريق التونسي عبدالرزاق الشابي على رفع معدل اللياقة البدنية، إلى جانب تطبيق عدد من التدريبات الفنية والتكتيكية خلال مران أمس.
من جهة أخرى، يُعقد اليوم اجتماع مع مجلس الجمهور الأبهاوي في مقر النادي بجوار حديقة الأندلس، ودعت الإدارة كل من له الرغبة في الانضمام للمجلس والرابطة إلى حضور الاجتماع.
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابات تقلق أبها قبل الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.