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الإصابات تقلق أبها قبل الوحدة

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أقلقت كثرة الإصابات مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي أبها، ووضعته في مأزق قبل مواجهة الوحدة، بعد غد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، ضمن الجولة الثانية لدوري كأس الأمير للمحترفين، حيث يعاني الثلاثي، المهاجم فانيفا إيما والمدافع أحمد الحبيب، واللاعب الشاب بدر عسيري من إصابات مختلفة، ألزمتهم غرفة العلاج الطبيعي بالنادي، فيما لا زال اللاعب أحمد النجعي يتمتع براحة مرضية بعد إجرائه عملية جراحية.

ميدانيا، ركز مدرب الفريق التونسي عبدالرزاق الشابي على رفع معدل اللياقة البدنية، إلى جانب تطبيق عدد من التدريبات الفنية والتكتيكية خلال مران أمس.

من جهة أخرى، يُعقد اليوم اجتماع مع مجلس الجمهور الأبهاوي في مقر النادي بجوار حديقة الأندلس، ودعت الإدارة كل من له الرغبة في الانضمام للمجلس والرابطة إلى حضور الاجتماع.


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