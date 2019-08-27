50 ألف تأشيرة سائق خاص شهريا

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن وجود 148.482 تأشيرة عمل، أُصدرت بمسمى «سائق خاص» خلال الربع الأول فقط من عام 2019.

وأوضحت الوزارة في أحدث إحصائية خصت بها «دوت الخليج» أن عدد التأشيرات الصادرة بمسمى عامل منزلي بلغ 67.152، فيما بلغ عدد التأشيرات الصادرة بمسمى عاملة منزلية 126.913.

توزيع الدول

توضح الإحصائية أن دولة بنجلاديش تصدرت الدول المصدرة للعمالة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت عدد التأشيرات 64 ألف تأشيرة، فيما جاءت باكستان في المرتبة الثانية بـ51.800 تأشيرة، ثم الهند بـ49، والفلبين بـ46.454، ومصر بـ35.543، واليمن بـ24، والسودان 23.375، وإثيوبيا 18، وأوغندا 16.214، ثم كينيا بـ6 آلاف تأشيرة.

مقارنة الربعين

بالمقارنة بين الربع الأول من العام 2019 ونظيره من عام 2018، تشير أرقام الهيئة العامة للإحصاء المستندة إلى بيانات وزارة العمل، إلى أن عدد السائقين الأجانب الذكور في ربع 2019 الأول بلغ 1.538.870 سائقا مقابل 459 سائقة، في حين بلغ عدد عمال المنازل 324.348 عاملا مقابل 932.436 عاملة.

وخلال الربع الأول من 2018 بلغ عدد السائقين الأجانب الذكور في المملكة 1.363.324 سائقا دون تسجيل أي سائقة، فيما كان عدد العمالة المنزلية الذكور 236.593 عاملا مقابل 684.622 عاملة.

تأشيرات العمالة

148.482 تأشيرة سائق خاص.

67.152 تأشيرة عامل منزلي.

126.913 تأشيرة عاملة منزلية.

توزيع الدول في التأشيرات (بالألف)

Advertisements

بنجلاديش 64

باكستان 51.800

الهند 49

الفلبين 46.454

مصر 35.543

اليمن 24

السودان 23.375

إثيوبيا 18

أوغندا 16.214

كينيا 6