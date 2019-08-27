الأمطار تسقط بوابة مدني أبوعريش وتقطع الطرق والكهرباء

وأدت إلى قطع الكهرباء لساعات طويلة عن بعض أحياء أبو عريش، والقرى الجنوبية للمحافظة، وسقوط هنجر بوابة مدخل مدني أبوعريش، في وقت يعاني حي السلام بالمحافظة من ارتفاع منسوب المياه بشكل متكرر.
كما تسببت الأمطار التي هطلت على مركز ريم التابع لمحافظة الدرب في جريان السيول، وقطع الطرق أمام المواطنين، واحتجاز مركباتهم، مما نتج عنه معاناة كبيرة للأهالي، مطالبين بإنشاء عبارة تصريف للسيول.
وأوضح محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني أنه وقف على المشكلة بمركز ريم، مبينا أنه تمت مخاطبة البلدية الأسبوع الماضي، عن إمكانية عمل عبارة بمجرى الوادي.
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