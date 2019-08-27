أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ترحيل أكثر من مليونين و477 ألف و107 كتب مدرسية، إلى 1600 مدرسة، لجميع المراحل الدراسية، في كافة مكاتب التعليم، لقطاعي البنين والبنات؛ تحقيقًا لمتطلبات الانضباط المدرسي، والبداية الجادة لعام دراسي جديد. وكانت الإدارة العامة لتعليم القصيم قد باشرت العديد من الخطط والبرامج المعنية بتجهيز البيئة المدرسية، وتوفير مكونات اليوم الدراسي الناجح، الذي يساهم بتشكيل الواقع التعليمي الجاذب والفاعل للطلاب والطالبات، من خلال تكليف الإدارات المعنية، بإنجاز مهامها في التجهيز المدرسي، والتشغيل والصيانة، والكتب الدراسية، والتشكيلات الإشرافية والمدرسية، وجميع أطراف العملية التعليمية. وعملت الإدارة العامة على استنفار قياداتها، وطواقمها الإدارية والتنفيذية، بالنزول المباشر والميداني على واقع المدارس والمقار التعليمية؛ لإتمام العمل والاستعداد للعام الدراسي، حيث باشر مدير عام التعليم بمنطقة القصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر، عمليات ترحيل المقررات المدرسية إلى جميع مدارس البنين والبنات في كافة مراحل التعليم الثلاث، بزيارته للمستودعات المركزية في مدينة بريدة، بحضور مديري إدارتي الشؤون المالية والإدارية خالد السماعيل، والتخطيط والمعلومات عبدالعزيز البهيجي، ومدير المستودعات المركزية عمر السليم، وعدد من القيادات التعليمية. وقد اطلع الجاسر على سير العمل في المستودعات، وخطة وآلية توزيع الكتب المدرسية، منذ عمليات حصر الاحتياج، مرورًا بالاستلام والفرز والتخزين، ومن ثم الترحيل إلى كافة المدارس، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل إدارتي «التخطيط والمعلومات - المقررات المدرسية» و «المستودعات المركزية» خلال الفترة الماضية، والتي تمثل أهم خطط وبرامج الاستعداد الدراسي للعام الجديد 1441هـ، مثنيًا على المهنية العالية في الإجراءات المتبعة في استقبال المقررات وآلية الصرف وعمليات الترحيل والتوزيع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1600 مدرسة تستقبل مليونين ونصف كتاب في تعليم القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.