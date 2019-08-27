دعوة 593 من المتقدمين على وظائف العدل للمقابلة

دعت وزارة العدل 593 متقدما ومتقدمة من منطقة الرياض على المسابقة الوظيفية المعلنة بالمرتبة السادسة في الثالث من رمضان الماضي، وذلك لإجراء التقييم والمقابلة الشخصية. وأعلنت الوزارة أن المدعوين يمثلون الحاصلين على الدرجات الآتية في اختبار القدرة المعرفية «قياس»: التخصصات الشرعية «نساء» 86 درجة فأكثر، والتخصصات القانونية «نساء» 85 درجة فأكثر، والتخصصات الإدارية «نساء» 92 درجة فأكثر، وتخصص المحاسبة «رجال» 91 درجة فأكثر. وأكدت الوزارة ضرورة دخول المشمولين بهذا الإعلان على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa وطباعة بطاقة دخول التقييم، الذي سيجرى الأحد 2 محرم، وتتضمن البطاقة تحديد المكان والوقت والمتطلبات والمعلومات الإرشادية.



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