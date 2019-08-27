السعودية اليوم / السفارة الإماراتية في الرياض تكرّم رائدات في الطب والمجتمع والثقافة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية



الرياض 26 ذو الحجة 1440هـ الموافق 27 أغسطس 2019م واس

نظّمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، مساء اليوم ، احتفالية خاصة تحت شعار "المرأة رمز للتسامح"، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام .

وسلطت الفعالية، التي حضرتها شخصيات نسوية بارزة من دولة الإمارات والمملكة العربية

وشهدت الفعالية تكريم عدد من الرائدات الإماراتيات في الطب والعمل الاجتماعي والثقافة .

وتخلل الفعالية معرض فني لنماذج ملهمة من قصص نجاح سيدات إماراتيات في مختلف الميادين، بالإضافة إلى عرض مصوّر عن إنجازات المرأة في دولة الإمارات، وذلك ضمن أربعة محاور أساسية هي مفهوم تمكين المرأة، ومكانتها في القيادة، والمرأة في منابر الإعلام، وحضورها في المحافل الدولية.

// انتهى //

22:36ت م

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الرياض 26 ذو الحجة 1440هـ الموافق 27 أغسطس 2019م واسنظّمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، مساء اليوم ، احتفالية خاصة تحت شعار "المرأة رمز للتسامح"، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام .وسلطت الفعالية، التي حضرتها شخصيات نسوية بارزة من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ، الضوء على دور وإنجازات المرأة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في المجتمعات الإنسانية، وتميّزها في التحصيل المعرفي والبحث العلمي، ونجاحها في ميادين ريادة الأعمال، ومساهمتها الأساسية في نجاح الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الطموحة للأمم والشعوب وفق قيم التسامح والتمكين والمشاركة الإيجابية.وشهدت الفعالية تكريم عدد من الرائدات الإماراتيات في الطب والعمل الاجتماعي والثقافة .وتخلل الفعالية معرض فني لنماذج ملهمة من قصص نجاح سيدات إماراتيات في مختلف الميادين، بالإضافة إلى عرض مصوّر عن إنجازات المرأة في دولة الإمارات، وذلك ضمن أربعة محاور أساسية هي مفهوم تمكين المرأة، ومكانتها في القيادة، والمرأة في منابر الإعلام، وحضورها في المحافل الدولية.// انتهى //22:36ت م0235

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.