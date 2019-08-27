

باماكو 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد اليوم في العاصمة باماكو وزيرة ترقية الاستثمار الخاص والشركات المالية صفية بولي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

// انتهى //

21:24ت م

0227





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي يلتقي وزيرة الاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.