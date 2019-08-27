السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تستهدف موقعاً بقذيفة مدفعية وسط قطاع غزة



غزة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

استهدفت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم موقعاً شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفة واحدة على الأقل صوب موقع شرق المخيم، ما أدى لوقوع خسائر مادية فيه دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.

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20:57ت م

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