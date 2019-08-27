الارشيف / اخبار السعوديه

سقوط جزء من سقف صالة بمطار الملك عبدالعزيز

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم سقوط جزء من سقف صالة بمطار الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-27

سقوط جزء محدود من سقف صالة بمطار الملك عبدالعزيز .. ولا إصابات

متابعات الخليج 365 - جدة

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن جزءًا محدودًا من السقف المستعار في أحد المواقع التجارية بصالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سقط اليوم الثلاثاء.

Advertisements

وأوضح الطيران المدني أن الفرق المختصة بالمطار باشرت الحادثة في حينها لتقديم الخدمات اللازمة بالموقع، حيث لم يكن هناك أي إصابات تذكر.

ولفت الطيران المدني إلى أن الحادثة لم تؤثر على حركة الرحلات في المطار، في حين تتولى الجهات المختصة بالهيئة التحقيق في الحادثة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط جزء من سقف صالة بمطار الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا