سقوط جزء من سقف صالة بمطار الملك عبدالعزيز

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سقوط جزء محدود من سقف صالة بمطار الملك عبدالعزيز .. ولا إصابات
متابعات الخليج 365 - جدة
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن جزءًا محدودًا من السقف المستعار في أحد المواقع التجارية بصالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سقط اليوم الثلاثاء.
وأوضح الطيران المدني أن الفرق المختصة بالمطار باشرت الحادثة في حينها لتقديم الخدمات اللازمة بالموقع، حيث لم يكن هناك أي إصابات تذكر.
ولفت الطيران المدني إلى أن الحادثة لم تؤثر على حركة الرحلات في المطار، في حين تتولى الجهات المختصة بالهيئة التحقيق في الحادثة.
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