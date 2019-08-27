استلم أرضًا من الإسكان ويريد بناءها فما الإجراءات؟

2019-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الإسكان على استفسار مواطن استلم أرضًا من الوزارة ويريد أن يبنيها حسب الشروط، متسائلًا هل بعد استكمال الشروط يحق له أخذ صك باسمه من كتابة العدل؟

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وردت الإسكان على الاستفسار بالقول: إن عند الحصول على الأرض يجب عليه الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض التي خصصت له خلال 6 أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص، كما يجب عليه البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وبعد إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات يُمنح صك ملكيتها.

في سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عما لا يزيد على المبلغ المذكور، في حالة زيادة سعر المسكن على 850 ألف ريال يدفع متابعات الخليج 365 المبلغ الإضافي على الضريبة.

وتابعت وزارة الإسكان أن نتائج حاسبة الدعم تعتبر تقديرية، ووزارة الإسكان غير ملتزمة بهذه النتائج وغير مسؤولة عن تغيرها عند تقديم طلب التمويل السكني المدعوم لدى الممولين المشاركين، بحسب الموقع الرسمي للإسكان.