2019-08-27

صحيفة أمريكية عن وساطة قطر مع إيران: واشنطن لا تثق في رعاة الإرهاب

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

قالت صحيفة “ألجماينر” الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تعتبر قطر دولة يمكن الوثوق بها في أي نشاط للوساطة مع إيران، وذلك على الرغم من العلاقات التي تجمع الدوحة بطهران.

عرض مرفوض

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن عرض الوساطة الذي تقدمت به قطر لم يكن موضع ترحيب لدى واشنطن، خاصة وأنها تعي النوايا القطرية من وراء ذلك، حيث تسعى الدويلة للحصول على أهمية استراتيجية من خلال تلك الوساطة.

انعدام الثقة في قطر يعود بشكل رئيسي إلى رفضها تغيير سلوكها بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا فيما يتعلق بدعم وإيواء التنظيمات الإرهابية وعناصرها الخطيرة على أراضيها.

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وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تدرك مدى العلاقات بين إيران وقطر، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة المزعزعة لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب التواصل معها في هذا الملف.

رعاية الإرهاب

وتأتي رعاية قطر للإرهاب والتطرف في منطقة الشرق الأوسط على رأس الأمور التي تعرفها واشنطن، والتي تحول دون الاعتماد على قطر في أمور تتعلق بالوساطة السياسية أو لعب أدوار استراتيجية حيوية بالمنطقة.

وقال ماثيو برودسكي، زميل بارز في مجموعة الدراسات الأمنية، إن قطر “تلعب على الحبلين.. ولا يمكن وصفها بسويسرا الشرق الأوسط”، كما تحاول الترويج لنفسها.

وذكرت الصحيفة الأدوار التي أشارت إليها التقارير العالمية بشأن دور قطر الواضح في عمليات إرهابية متعددة بالمنطقة، على رأسها تفجير الصومال قبل شهرين، وهو الأمر الذي تناولته العديد من وسائل الإعلام الدولية، وعلى رأسها نيويورك تايمز الأمريكية.