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3 مشاكل صحية تنتشر بين الطلاب.. كيف تحمي أولادك منها؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت وزارة الصحة 3 مشاكل صحية هي الأكثر انتشارًا بين الطلاب خلال العام الدراسي، داعية إلى وقاية الأبناء من هذه الأمراض.
وقالت الصحة: إن الإنفلونزا والتهاب الأذن الوسطى إضافة إلى النزلات المعوية هي أكثر ما يصيب الأطفال في سن المدرسة.
وقدمت الصحة عددًا من النصائح والإرشادات لتفادي هذه الأمراض.
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