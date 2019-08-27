2019-08-27

3 مشاكل صحية تنتشر بين الطلاب.. كيف تحمي أولادك منها؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت وزارة الصحة 3 مشاكل صحية هي الأكثر انتشارًا بين الطلاب خلال العام الدراسي، داعية إلى وقاية الأبناء من هذه الأمراض.

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وقالت الصحة: إن الإنفلونزا والتهاب الأذن الوسطى إضافة إلى النزلات المعوية هي أكثر ما يصيب الأطفال في سن المدرسة.

وقدمت الصحة عددًا من النصائح والإرشادات لتفادي هذه الأمراض.