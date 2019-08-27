شاهد.. سقوط أحد الأسقف المستعارة في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز

جدة - عمرو شويل أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، تفاصيل سقوط أحد الأسقف المستعارة في صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، سقوط جزء محدود من السقف المستعار في أحد المواقع التجارية بصالة الحج والعمرة.

وباشرت الفرق المختصة بالمطار الحادثة في حينها لتقديم الخدمات لللازمة بالموقع حيث لم يكن هناك أي إصابات.

ولم تؤثر الحادثة على حركة الرحلات في المطار، في حين تتولى الجهات المختصة التحقيق، بحسب بيان الهيئة.

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