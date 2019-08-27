- 1/2
- 2/2
الان تتابع شاهد.. سقوط أحد الأسقف المستعارة في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، تفاصيل سقوط أحد الأسقف المستعارة في صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، سقوط جزء محدود من السقف المستعار في أحد المواقع التجارية بصالة الحج والعمرة.
وباشرت الفرق المختصة بالمطار الحادثة في حينها لتقديم الخدمات لللازمة بالموقع حيث لم يكن هناك أي إصابات.
ولم تؤثر الحادثة على حركة الرحلات في المطار، في حين تتولى الجهات المختصة التحقيق، بحسب بيان الهيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سقوط أحد الأسقف المستعارة في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.