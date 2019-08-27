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أشرف الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن مساء اليوم، على انطلاقة سباقات أشواط الماراثون المحلية والدولية المقامة ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، والتي تضمنت تنفيذ أربعة أشواط (بكار– قعدان)، بمسافة ١٠كلم، وذلك على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف.
وجاءت نتائج المركز الأول لأشواط الماراثون على النحو التالي: الشوط الأول " الغزيل" لرائد دخيل الله القرشي، والشوط الثاني "عديم" لبركات سليمان عبدالكريم، والشوط الثالث "زعفران" لسليمان بن رويشد الجهني، والشوط الرابع "غبشان" لسلامة بن إبراهيم.
فيما جاءت نتائج الهجانة الفائزين في أشواط الماراثون على النحو التالي: الشوط الأول عبدالمجيد الحويطي - السعودية، والشوط الثاني: صالح الرشيدي - السودان، والشوط الثالث: أحمد الجهني - السعودية، والشوط الرابع منصور عبدالله – مصر.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 09:58 PM
على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف
أشرف الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن مساء اليوم، على انطلاقة سباقات أشواط الماراثون المحلية والدولية المقامة ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، والتي تضمنت تنفيذ أربعة أشواط (بكار– قعدان)، بمسافة ١٠كلم، وذلك على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف.
وجاءت نتائج المركز الأول لأشواط الماراثون على النحو التالي: الشوط الأول " الغزيل" لرائد دخيل الله القرشي، والشوط الثاني "عديم" لبركات سليمان عبدالكريم، والشوط الثالث "زعفران" لسليمان بن رويشد الجهني، والشوط الرابع "غبشان" لسلامة بن إبراهيم.
فيما جاءت نتائج الهجانة الفائزين في أشواط الماراثون على النحو التالي: الشوط الأول عبدالمجيد الحويطي - السعودية، والشوط الثاني: صالح الرشيدي - السودان، والشوط الثالث: أحمد الجهني - السعودية، والشوط الرابع منصور عبدالله – مصر.
، "ابن مساعد" يشرف على انطلاقة أشواط الماراثون بمهرجان ولي العهد للهجن ،
المصدر : الخليج 365
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