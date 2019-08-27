، سائح "إسرائيلي" يغافل سلطات المغرب ويأتي بفعل غريب.. هنا التفاصيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم اقتياده إلى الرباط بعد تعيين محام للدفاع عنه

تمكنت الشرطة المغربية في كازابلانكا، من القبض على كولان افيتان؛ وهو سائح يحمل جواز سفر من إسرائيل والمغرب؛ أي أنه مزدوج الجنسية.

ونشرت الصحف المغربية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت مواطنًا أجنبيًّا يحمل جواز سفر إسرائيليًّا يبلغ من العمر 52 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزوير سندات الهوية وجوازات السفر المغربية، التي تم تفكيكها من خمسة أشهر.

وتم اعتقال السائح الإسرائيلي في كنيس يهودي في الدار البيضاء، بعد أن استطاع استقدام أطفاله من إسرائيل لزيارته، وتم اقتياده إلى الرباط بعد تعيين محام للدفاع عنه.

ووفقًا لوسائل الإعلام المغربية فإن السائح الإسرائيلي يحترف تزوير المستندات ويشارك في مافيا التزوير، ضمن مجموعة من ثلاثة أفراد، ويتخذ من السياحة ستارًا لممارسة الأنشطة غير القانونية.