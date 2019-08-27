- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
عقد اليوم المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي، اجتماعًا بمقر الفرع بالمتحف الإقليمي؛ وذلك لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الأسرية من خلال البرامج التي يقدمها المكتب، وسُبل الاستفادة منها في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الهيئة في المنطقة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المشتركة، وأهمية العمل المشترك والتعاون بين الجهتين بما يحقق أهداف وتطلعات ومبادرات الهيئة والوزارة.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 09:15 PM
ناقشا الموضوعات والبرامج المشتركة التي تحقق أهداف وتطلعات الجهتَيْن
عقد اليوم المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي، اجتماعًا بمقر الفرع بالمتحف الإقليمي؛ وذلك لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الأسرية من خلال البرامج التي يقدمها المكتب، وسُبل الاستفادة منها في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الهيئة في المنطقة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المشتركة، وأهمية العمل المشترك والتعاون بين الجهتين بما يحقق أهداف وتطلعات ومبادرات الهيئة والوزارة.
، هيئة السياحة ومكتب العمل بتبوك يبحثان التعاون في مجال التنمية الأسرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة السياحة ومكتب العمل بتبوك يبحثان التعاون في مجال التنمية الأسرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.