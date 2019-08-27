، رغم الحراسة المشددة.. صحفي إيراني ينشق عن ظريف بالسويد ويطلب اللجوء ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد نشره لائحة بأسماء مسؤولين يقول إنهم يحملون جنسيات معادية لطهران

أكدت السلطات السويدية أن صحفياً إيرانياً كان يرافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف في جولته الإسكندينافية، انسحب من وفد بلاده خلال محطته في السويد وطلب اللجوء فيها.



ووفق "فرانس برس" فقد كشف مكتب الهجرة السويدي أنه تلقى طلب إقامة في 21 أغسطس 2019 من أمير توحيد فاضل، الصحفي في الوكالة الإيرانية المتشددة موج، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.



وبحسب الوكالة يعود سبب التقدم بطلب لجوء إلى نشر الصحفي لائحة بأسماء مسؤولين إيرانيين يزعم أنهم يحملون جنسيتين، بينها جنسيات دول تعتبرها الحكومة الإيرانية معادية في وقت ترفض إيران الجنسية المزدوجة وتمنع عن حاملي جنسية أخرى الحماية القنصلية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب.

من جانبه قال أمير توحيد فاضل عبر التلفزيون السويدي، إن الحكومة الإيرانية أعلنت رسمياً أنها ستتقدم بشكوى مضيفاً: "بينما كنت في السويد، اتصل بي أحد زملائي في طهران وقال إن 4 شرطيين بملابس مدنية جاؤوا إلى الوكالة ومعهم مذكرة لإلقاء القبض عليه.

وفي اليوم التالي تمكن فاضل من الانسحاب من الوفد "ولو كان ذلك صعباً بسبب وجود 48 حارساً لحماية أمن الوزير ظريف ومراقبة الصحفيين".

يذكر أن إيران تحتل المرتبة 170 من أصل 180 في الترتيب العالمي لعام 2019 على صعيد حرية الصحافة، بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود".