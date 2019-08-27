“العدل” تدشن خدمة “إشارة” لتسهيل التواصل مع المراجعين من فئة الصمّ

دشنت وزارة العدل خدمة “إشارة” التي توفّر الترجمة الفورية لمراجعي الوزارة والمستفيدين من خدماتها من فئة الصمّ. وتساعد الخدمة الجديدة الصمّ على التواصل بسهولة مع مقدمي الخدمات في جميع المحاكم وكتابات العدل والمرافق العدلية في كافة مناطق المملكة. وتعمل خدمة “إشارة” من خلال تحميل التطبيق المتاح على الهواتف الذكية وتحويل الاتصال إلى مترجم أو مترجمة للغة الصمّ يتواصل بصورة مباشرة مع المستفيد عبر الاتصال المرئي.

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