تلقى مركز شرطة ابوعريش بلاغاً عن واقعة غريبة حيث تعرض شاب من سكان محافظة العارضة بجازان إلى حادث سرقة سيارة. وبعدما طلب فتاتان من الشاب “توصيلة” إلى منزلهن ليُفاجأ بعدها بأنهن كُن يخططان لسرقة سيارته، ويواصل المركز تحرياته لكشف ملابسات الواقعة.

وعلمت مصادر أن الفتاتان استخدمتا خدعة ليتمكنا من ارتكاب جريمتهما بسهولة حيث طلبا من الشاب خلال رحلة التوصيل – وبالتحديد في المدخل الشمالي للمحافظة – الذهاب لشراء بعض الحاجيات لهما من أحد المحال وما أن نزل الشاب تاركاً السيارة في وضع التشغيل وعاد دون أن يجدها في مكانها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في واقعة نادرة الحدوث.. فتاة تسرق سيارة شاب بخدعة ماكرة في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.