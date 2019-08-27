زار العقيد تركي المالكي – المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن – معرض القوات المسلحة في سوق عكاظ وسط ترحيب وحفاوة كبيرتين من قبل المشاركين والزوار. وتضمنت زيارة المالكي اطلاعه على مشاركة القطاعات العسكرية ممثلة في القوات البرية والجوية والدفاع الجوي والخدمات الطبية، كما قدم مشرفوا المعرض شروحاً تفصيلية عن أرجائه والأسلحة المشاركة والمعدات الثقيلة والدبابات التابعة للقوات البرية وطائرة من نوع (ف 5 B) تابعة للقوات الجوية.

فيما أتت زيارة “المالكي” على هامش حضوره ندوة بعنوان “القيم الإعلامية في عصر الإعلام الجديد” وذلك ضمن البرنامج الثقافي لسوق عكاظ وذلك بتنظيم من جامعة الطائف، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: المتحدث باسم التحالف يزور معرض القوات لمسلحة بسوق عكاظ.. تعرف على السبب الحقيقي للزيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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