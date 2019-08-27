في أول جلسة بعد الحج.. الوزراء يوافق على عدد من القرارات والتعيينات

قرر مجلس الوزراء، خلال أول جلسة يعقدها بعد انقضاء موسم الحج اليوم (الثلاثاء) في جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية، والموافقة على استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار، وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس قرر اعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية، المعتمد على التصنيف الدولي (ISCED11.13) المحدث وجداول ربط المطابقة الملحقة به، إلى حين اعتماد تصنيف سعودي موحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

وأضاف أن المجلس قرر تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهي وزارات: (المالية ، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، إضافةً إلى الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

كما وافق على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة من المختصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة وهم: محمد بن عبدالله أبو نيان، مازن بن عبدالرزاق الرميح، الدكتور عبدالرحمن بن صالح آل عبيد.

وفي شأن آخر، قرر المجلس أن يحل اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي محل اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء في 7 / 6 / 1440هـ.

وأشار القصبي إلى أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة تبوك ، والهيئة العامة للموانئ عن عام مالي سابق.