هادي: نتعاون مع «التحالف» بقيادة السعودية لتجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة

أكّد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن العمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة وغيرها، جارٍ الآن، مُشيرًا إلى أن هناك محاولات لإيجاد حلول وفقًا للثوابت الوطنية بالتعاون مع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأوضح هادي، خلال لقائه اليوم المبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفيث، أن الأحداث والمشكلات الجانبية لن تُثنيهم عن العمل الجادّ؛ لإيجاد الحلول النهائية لواقع اليمن والانتصار لإرادة الشعب اليمني، وفق فضائية «العربية».

وشدّد الرئيس اليمني على موقفه الثابت نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

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وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن جريفيث أبلغ هادي رسالة شفوية من أمين عامّ الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تؤكد دعمه لشرعية الرئيس هادي وأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن، مثمّنًا مواقفه الصادقة والجادة نحو السلام.

وناقش اللقاء عددًا من القضايا المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام وجهود المبعوث الأممي في هذا الإطار لتحريك الجمود الناتج عن تعنت المليشيات الانقلابية الحوثية في الالتزام بمحددات السلام وخطواته الواضحة والصريحة.

وأكد جريفيث أن الحلول للازمة اليمنية لن تأتي نتائجها إلا عبر مسار واحد وهو الحكومة الشرعية، التي يعترف بها المجتمع الدولي، لافتًا إلى الجهود التي سيبذلها في إطار مهامّه لتحريك عملية السلام قدمًا في ما يتصل بتفاهمات الحديدة في إطار اتفاق استوكهولم، وفقًا لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.