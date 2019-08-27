بالصور.. محافظ الطائف يطلق ملتقى تنمية الاستثمار الصحي

افتتح محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، اليوم الثلاثاء، ملتقى تنمية الاستثمار الصحي بالطائف، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي، فياض أسعد الدندش، وعدد من قيادات الصحة ومديري الدوائر الحكومية، والمستثمرين ورجال الأعمال.

وألقى مدير صحة الطائف صالح المؤنس، كلمة بحفل الافتتاح أزجى فيها الشكر للمشاركين في الملتقى الذي حضره عددٌ كبيرٌ من المستثمرين والمختصين بمجال الاستثمار الصحي، مشيرًا إلى أن الملتقى يحظى باهتمام المستثمرين لتسليط الضوء على الجوانب الرئيسة الصحية والطبية والاستثمار في مجالات الصحة، ويتطرق لمنظومة تتضمن توفير منصة الصحة الإلكترونية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتراخيص الطبية والتي تعد من ركائز الرؤية الطموحة للمملكة في مجال الاستثمار الصحي.

وقدمت صحة الطائف عرضًا مرئيًا للخدمات الصحية بالقطاعين الصحي الحكومي والخاص، ثم بين وكيل وزارة الصحة دور الوزارة في برنامج «صحة» الذي يقدم خدماته الإلكترونية بكل يسر وسهولة للقطاعين الصحي الخاص والعام والخطط المتعلقة بتشجيع الاستثمار الصحي، وبعدها كرم محافظ الطائف الجهات الداعمة والمشاركة في أعمال الملتقى.