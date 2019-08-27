الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مُثيرة للغبار على 4 مناطق بالمملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات مكة المكرمة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، توقَّع المهتمُّ بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة الأمطار على بعض مناطق المملكة، اليوم.

وقال الصخري -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه خلال ظهيرة ومساء اليوم الثلاثاء، مُتوقَّعٌ تهيُّؤ فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية وتبوك، وعلى غرب منطقة الجوف، وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضاف الصخري أن هناك فرص أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة، ويصحبها البرد، على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان.