بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يقدم 260 طنًّا من التمور مساعدات لنيكاراجوا

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شحنة من التمور تزن 260 طنًّا لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين في جمهورية نيكاراجوا، وذلك في مقر وزارة التعليم بالعاصمة ماناغوا.
وأشاد المسؤولون في نيكاراجوا بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين لبلادهم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.
حضر التسليم وزيرة تعليم جمهورية نيكاراجوا، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون التعليمية، ومديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي، ومندوب سفارة المملكة في المكسيك، ومندوب وزارة المالية السعودية، وفريق المركز.
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