بالصور.. أمير نجران يطلع على جاهزية تعليم شرورة للعام الدراسي

اطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم الثلاثاء، على استعدادات إدارة تعليم شرورة لانطلاقة العام الدراسي في تقرير قدمه مدير التعليم فهد بن صالح عقالا.

وتسلّم أمير منطقة نجران، نموذجًا لحقيبة الكتب المدرسية التي سيجري توزيعها على جميع الطلاب والطالبات في اليوم الدراسي الأول، ضمن خطة التعليم للعام المقبل.

وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بمبادرات إدارة تعليم شرورة، الهادفة إلى رفع مستوى الأداء والجودة، وتحسين البيئة التعليمية، وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك لدى استعراضه نتائج ملتقى القيادة المدرسية، والتطوير المهني، والشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

من جهته، أشار مدير التعليم إلى دعم النقل المدرسي, حيث سينطلق هذا العام عبر ٩٠ حافلة للطلاب والطالبات.

Advertisements

وكان مجلس الوزراء، اعتمد خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمدة على التصنيف الدولي (ISCED11.13) المحدث وجداول ربط المطابقة الملحقة به، إلى حين اعتماد تصنيف سعودي موحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

وعدَّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عبر حسابه بموقع «تويتر»: فوائد اعتماد مجلس الوزراء للتصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية؛ لكونه سيسهم في رفع جودة البيانات التعليمية.

وقال الوزير، أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لصدور قرار مجلس الوزراء اعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي (ISCED11.13.

وأضاف آل الشيخ، أن اعتماد التصنيف سيسهم في رفع جودة البيانات التعليمية وكفاءة تنظيم البرامج والمسارات التعليمية ومخرجاتها.