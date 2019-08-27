

صبيا 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

التقى مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي اليوم ، 700 قائد وقائدة لمدارس البنين والبنات ، وذلك بمسرح الإدارة للقادة ، وقاعة السمو للقائدات.

وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من المحاور المتعلقة بالتخطيط المدرسي والتجهيزات المدرسية وشؤون المعلمين وخدمات الطلاب والصحة المدرسية.

وأكد المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا، في كلمته خلال اللقاء ، أهمية دور قادة وقائدات المدارس في التّغيير، وإحداث الفرق مع انطلاقة جديدة للعام الدراسي في مضامينها ، مشددًا على ضرورة الارتقاء بإمكاناتنا، لنكون على قدر المسؤولية ، لافتًا النظر إلى ما يشهده العام الدراسي الجديد من متغيرات جديدة كالطفولة المبكرة، والاختبارات الدولية، والموهبة، والحلول الرقمية، وغيرها من نقاط التركيز التي تنطلق من رؤية الوزارة بعيدًا عن التّشتّت، والفردية في المبادرات.

بدورها أشارت المساعدة للشؤون التعليمية حنان بنت علي الحازمي إلى الأفكار والطروحات التي يتشاركها الجميع مع قيادات تعليم صبيا ، التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال قادة وقائدات المدارس، الذين يمثّلون حجر الأساس والمشرف المقيم لمتابعة البيئة التعليمية وتقويم الأداء.

من جانبه أكد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي أن قائدات وقادة المدارس هم من يصنع لنا النجاح، ويترجم خطط الدولة عبر بوابة التعليم، ويخلقون حالة توهج دائمة لتقدم التعليم ، لكي يصل لمستهدفاته الكبرى ، ويصل موقعه الريادي على مستوى العالم.

وأضاف أن الرؤى والأحلام لتجويد العملية التعليمية لا بد لها من خطط، والنظر في المستقبل, مشددًا على أن مرتكزات إدارة التعليم السبعة من التحصيل الدراسي، والبحث العلمي، والتعلم الرقمي، والانضباط المدرسي، والطفولة المبكرة، والبيئة المدرسية، والموهبة هي تطلعات ورؤية وطن، وعلينا تحقيق أهدافها ، لتستطيع كياناتنا التعليمية البقاء، والوجود والاستمرار .

// انتهى //

19:50ت م

0218





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم صبيا يلتقي 700 قائد وقائدة لمدارس البنين والبنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.