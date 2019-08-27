السعودية اليوم / السلطات الليبية المختصة تنقذ 65 مهاجراً وانتشال 5 جثث قبالة ساحل الخمس



طرابلس 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

أنقذ حرس السواحل بالقطاع الأوسط لخفر السواحل الليبية اليوم 65 مهاجرًا، وانتشل 5 جثث أخرى، قبالة ساحل مدينة الخمس.

وتلقت غرفة العمليات بحرس السواحل - حسب بيان لها - بلاغًا بوجود قارب للهجرة على بعد تسعة أميال شمال الخمس.

والمهاجرون من أربع دول، وهم: «56 سودانيًا، وثلاثة مصريين، وأربعة مغاربة، وتونسية»، أما الجثث المنتشلة فهي لثلاثة مغاربة، وصومالي، وسوداني.

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19:48ت م

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