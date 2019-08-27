السعودية اليوم / تعليم محافظة وادي الدواسر ينهي ترحيل الكتب للمدارس



وادي الدواسر 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

أنهت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ترحيل جميع المقررات الدراسية لجميع مدارس البنين والبنات بالمحافظة ومكتب التعليم بمحافظة السليل, ضمن استعداداتها لبدء العمل الدراسي الجديد 1440 - 1441 هـ ، حيث وضعت خطة جاءت على عدة مراحل شملت مرحلة الاستلام وادخال المستودعات المركزية ثم الفرز ثم الترحيل وفق توزيع جغرافي مُعين.

وأكد مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد العُمري بهذه المناسبة, أهمية المقررات المدرسية باعتبارها من أهم الوسائل الدراسية في كافة المراحل؛ وكونها تُعد الوسيلة التوجيهية لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، وتوفر لهم مرجعاً مهماً أثناء فترة دراستهم.

وأشار إلى أن الكتاب المدرسي له أهمية كبرى في حياة الطالب فهو رفيق دربه طوال العام الدراسي ويُعد المصدر الأول للمعلومات و أقصر الطرق للوصول إليها بطريقة

سهلة ومنظمة ومشروحة شرحاً مفصلاً ويمثل قيمة كبيرة عند كل طالب ليس فقط كونه يستخدم خلال الموقف التعليمي وإنما لدوره في رفع الثروة الثقافية للطالب والمنهل الذي يستقى منه العلم ومصدر للأبحاث والاحتياجات العلمية والرصيد المعلوماتي والمنهج الحياتي الذي يستطيع بهما أن يواجه الحياة.

وقدم العُمري الشكر لوزارة التعليم على ما توليه من اهتمام كبير بالمقررات المدرسية ولفريق العمل بالإدارة على تنفيذ خطة الترحيل حتى تكون المقررات بين أيدي الطلاب والطالبات بدأ من أول يوم دراسي.

// انتهى //

19:37ت م

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