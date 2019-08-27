السعودية اليوم / تعليم القريات يعقد اللقاء الأول لقادة المدارس



سكاكا 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

عُقد اليوم اللقاء الأول لقادة المدارس بتعليم القريات, الذي ينظمه الإشراف التربوي بالإدارة, بحضور مدير التعليم بالمحافظة الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي والقيادات التعليمية بالمحافظة.

وتطرق المساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس خلال اللقاء إلى دور القيادات التعليمية في مدارسهم وكيفية تجاوز الصعوبات.

فيما استعرض المساعد الشؤون المدرسية محمد بن ثابت الزايدي التجهيزات المدرسية وأساليب سدّ الاحتياج من المعلمين والتعامل مع الرجيع وأهمية العناية بالصحة المدرسية والعناية بالطلاب.

من جانب آخر, عقد مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي لقاءً مفتوحاً مع قادة المدارس تحدث فيه عن أهمية البداية الجادة للعام الدراسي والاستعداد ودور القيادة المدرسية في رعاية العملية التعليمية والطلبة ومساعدة المعلمين لتحقيق النواتج التعليمية.

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19:34ت م

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