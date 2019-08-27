السعودية اليوم / جامعة أم القرى تقيم ملتقى "انطلاقة واثقة" لطلبتها المستجدين



مكة المكرمة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

تقيم جامعة أم القرى لطلبتها المستجدين ملتقى "انطلاقة واثقة" للعام الخامس على التوالي خلال الفترة من 3 - 5 / 1 /1441هـ , وذلك بقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل أن الهدف من إقامة هذا الملتقى هو تعريف الطالب أو الطالبة بحقوقهم وواجباتهم في الجامعة، إضافة إلى اطلاعهم على الخدمات التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب من خلال أقسام العمادة المختلفة، وكذلك برامج الأندية الطلابية بالعمادة، إلى جانب تعريفهم بالدور الذي تقوم بها العمادات والإدارات المختلفة بالجامعة، مشيراً إلى أن العمادة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى التميز في الخدمة المقدمة للطالب لتحقيق شعارها الدائم: "الطالب أولاً".

وبيّن الدكتور سنبل أن مدة التجهيز لإقامة هذا الملتقى استغرقت 3 أشهر، وشارك في تنفيذه 100 من منسوبي الجامعة, كما بلغ عدد ساعات العمل 300 ساعة، وعدد الجهات المشاركة 35 عمادة وكلية.

وأشار إلى أن الملتقى هذا العام سيحظى بمشاركة طلاب وطالبات الدراسات العليا المستجدين, وكذلك تدشين البطاقة الإلكترونية، وعدد البوسترات 30 ملصقًا جرى تنفيذها على مساحة 2000 م مربع، مضيفًا أن عدد الطلبة المتطوعين بلغ 100 طالب وطالبة من الأندية الطلابية البالغ عددها 25 ناديًا بشطر الطلاب و21 ناديًا بشطر الطالبات ، منوهًا بدعم واهتمام معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بافيل, ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي لدعم برامج وأنشطة العمادة.

// انتهى //

19:18ت م

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