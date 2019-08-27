

الأمم المتحدة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول اليوم عن حاجة الوكالة لتبرعات بقيمة 150 مليون دولار لمواصلة عملياتها حتى نهاية العام.

وقال المفوض العام في تصريحات من غزة: إن سويسرا وهولندا وبلجيكا علّقت إسهاماتها في الوكالة بينما يجري تحقيق الأمم المتحدة الذي تعهد بالتصرف بناء على نتائجه.

وشدد المفوض على أن ميزانية المنظمة للعام 2019 لجميع عمليات أونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وسوريا والأردن ولبنان تبلغ 1.2 مليار دولار, ولا يزال لدينا عجز قيمته 150 مليون دولار في الوقت الحالي.

واختتم مفوض الأونروا بالقول: "اليوم الغالبية العظمى من الدول واضحة بشكل لا لبس فيه بخصوص دعمها لتفويض أونروا، وبخصوص اعترافها بحاجة اللاجئين الفلسطينيين إلى استمرار المساعدة والاحترام والدفاع عن حقوقهم".

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19:09ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأونروا" تسعى لتأمين عجز في ميزانيتها لهذا العام بقيمة 150 مليون دولار مع تراجع التمويل الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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